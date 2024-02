Nato | la nuova strategia sulle armi per fermare Donald Trump «A rischio la vita di Stati Uniti ed Europa» Cosa prevede

La risposta della Nato alla minaccia di Trump non si lascia attendere. L'Alleanza è pronta a una nuova strategia sulle armi all'Ucraina per arginare ... (ilmessaggero)

Il francese Séjourné: “Ci serve una seconda assicurazione sulla vita”. Il tedesco Scholz: “L’Ue non è in pace, deve produrre armamenti di massa”. Ma ... (huffingtonpost)

Dopo il successo con il collettivo Nuova Sardegna, il rapper cagliaritano classe 2000 Praci continua a macinare strada e lo fa con un nuovo banger dal titolo “Cosa c’è” (Warner Music Italy) Sul beat c ...Una nuova foto dal set della seconda stagione di The Last of Us ha svelato un dettaglio interessante per i fan del franchise nato dal videogioco. La serie HBO, basata sui celebri giochi di Naughty Dog ...Pietro Calvia è il nuovo presidente dell'associazione che organizza il Rally dei Nuraghi del Vermentino. Alessandro Taras vice, Mirko Fresu segretario, Gianluca Serra e Leonardo Piga consiglieri ...