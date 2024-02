Napoli | sfida decisiva | 8 gare per cambiare la stagione Osimhen pronto a tornare in campo contro il Genoa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilaffronta 8 sfide cruciali per rivitalizzare la. Con il ritorno di, ilcerca il riscattoile punta in alto. Ilsi trova di fronte a una serie di otto partite che saranno decisive per il destino della. La squadra di Walter Mazzarri, attualmente in una posizione complicata sia per la Champions League che per l’Europa League, deve affrontare una serie di incontri cruciali che delineeranno il futuro della compagine partenopea. La situazione, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, è critica e richiede un cambio di rotta. Il tecnico Mazzarri è chiamato a osare di più e a trovare soluzioni per risvegliare una squadra che ha bisogno di una svolta. “È questa la ...