Napoli | quattro raid della camorra in pochi giorni | l’imprenditore si arrende e chiude | “Siamo soli | l’indifferenza ci uccide”

(Di lunedì 12 febbraio 2024)in, i dipendenti terrorizzati danno le dimissioni e un imprenditore è costretto are l’attività. Succede a Barra, quartiere orientale didove ieri mattina i lavoratori di un punto scommesse in via Volpicella, a poche ore dall’ultima rapina avvenuta nel pomeriggio di domenica 11 febbraio, si sono dati appuntamento per abbassare definitivamente le saracinesche e consegnare le chiavi al titolare. “Senza sicurezza non si può fare impresa – spiega il proprietario Giovanni Forte – il senso ditudine che ti scoppia dentro tragente e soprattutto delle istituzionile imprese,i miei dipendenti, ...