Napoli | Osimhen ha bisogno di riposo mentale e fisico e vorrebbe qualche giorno di riposo

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Victorpotrebbe ritornare ad allenarsi con i suoi compagni delnella giornata di giovedì. Secondo quanto riportato dal portale Area.it, stando a quanto risulta dal club azzurro, il campione partenopeo avrà un permesso per smaltire la delusione per la sconfitta della Coppa d’Africa. È atteso in città mercoledì così da sostenere il primo L'articolo