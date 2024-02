Napoli | Meluso | “Ecco perché Zielinski è stato escluso dalla lista Uefa”

(Di lunedì 12 febbraio 2024): ”? “La scelta dell’allenatore di farlo giocare avvalora la tesi che noi non abbiamo nulla contro di lui” Prima di Milan-, big match della 23a giornata del campionato di Serie A, il direttore sportivo del Club Azzurro Mauroè tornato a parlare del casoai microfoni di DAZN. Dall’esclusionealla maglia da titolare concessa da Mazzarri a San Siro. Nel futuro del polacco, c’è l’Inter di Simone Inzaghi.suMauro, intercettato dai microfoni di DAZN nella mixed zone di San Siro, ha fatto chiarezza sul caso: “La scelta dell’allenatore di farlo giocare avvalora la tesi che noi non abbiamo ...

25' - Vantaggio Milan. Giroud scarica per Leao che imbuca per l'inserimento di Theo Hernandez. Il francese riceve e batte Gollini sul primo palo. Dormita totale della difesa azzurra. 23' - Che rischio ...La Generazione Vincente Napoli Basket, alla fine di un incontro molto equilibrato cede nel finale al PalaRadi alla Vanoli Basket Cremona, nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di ...Sconfitta sul campo del Milan contro il Napoli. Il giornalista ha così commentato: 'Non è certo questa la strada per conquistare il posto in Champions'.