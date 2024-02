Napoli | Mazzocchi dopo la sconfitta col Milan | “Meritavamo di più | rivedremo gli errori”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il terzino delPasqualeha commentato a Sky lacol: “C’è stata una disattenzione sul gol.qualcosa in più”.– Ilesce sconfitto da San Siro contro il, ma secondo il terzino Pasqualegli azzurri avrebbero meritato un risultato diverso. Intervistato da Sky Sport nel post-partita, l’esterno ha analizzato così il ko per 1-0. “Sul gol subito c’è stata una disattenzione, durante la settimana lacon il mister – ha ammesso– Questa partitaqualcosa in più”. L’azzurro ha poi parlato della responsabilità del, chiamato a difendere lo scudetto conquistato la scorsa ...