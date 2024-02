Napoli | lontano dal Maradona non si segna | i numeri della crisi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024), l’ennesimo ko in trasferta in cui non riescono are: tutti idi una stagione da dimenticare Continua senza soluzione di continuità ladel, uscita sconfitta ieri sera nella trasferta di San Siro contro il Milan. Istagionesquadra partenopea sono da film dell’orrore, come riportato da La Gazzetta dello Sport: i campioni d’Italia sono al nono posto con 35 punti, -7 dalla zona Champions League e addirittura -27 rispetto ad un anno fa. Contro i rossoneri la squadra di Mazzarri (e del fu Garcia) subisce l’ottava sconfitta stagionale. Un altro numero che spaventa il tecnico è quello dei gol fatti in trasferta: da quando siede sulla panchina, Kvara e compagni per 5 volte non hanno trovato il gol ...