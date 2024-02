Napoli | il lavoro di Spalletti è stato dissipato Gazzetta

(Di lunedì 12 febbraio 2024), ildi. A scriverlo è lanella cronaca di Milan-. Neanche il Milan può però incorniciare questo 1-0. Oggi è decisamente superiore alper organizzazione tattica, dopo che ildi, e per lettura dei momenti di gioco. Ma oltre alla gran rete di Theo si ricordano le imprecisioni sotto porta di Leao che continua a fare a pugni con il gol. Leao è gioia immensa per il calcio, ma a volte i dolori sono insopportabili. Resta il vero fuoriclasse di Pioli, ma ora deve mettere la porta nel mirino, cominciando forse dagli allenamenti. Altrimenti la sua grande bellezza resterà confinata nel limbo delle ...

Un decesso inspiegabile, un arresto cardiaco. Carmine Sperone , residente a Cavalleggeri, era in Germania per lavoro quando è accaduta la tragedia. La ... (ilmattino)

L' uomo che si è barrica to in casa a Napoli avrebbe ucciso la moglie e, secondo l'ipotesi più probabile, si è poi suicidato. La donna, infatti, è ... (leggo)

Un uomo uccide la moglie e armato di pistola si è barricato in casa e d alla finestra della sua abitazione, al quarto piano di via Raffaele Testa nel ... (leggo)

Roma, 12 feb. (askanews) – Nuova tappa nella corsa per la successione a Carlo Bonomi. Stasera a mezzanotte, scadrà il termine per presentare le candidature alla presidenza di Confindustria. La Commiss ...Ordine di sgombero per alcuni residenti di Parco Mergellina, l'incubo di dover lasciare le proprie abitazioni che investe decine di nuclei familiari, la Procura che decide di fare chiarezza. E ...I rossoneri sono solo ad un punto dalla Juve che spera di accorciare le distanze dall'Inter. Atalanta e Bologna in piena zona Champions ...