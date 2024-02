Napoli | i numeri del reparto offensivo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milan-, il giorno dopo…Da tutto.net: Ilaffonda tra continui cambi tattici e la solita sterilità offensiva. La squadra di Walter Mazzarri cede sul campo del Milan, raccogliendo la quinta sconfitta in campionato della gestione Mazzarri (su 11 partite, di cui 7 senza fare gol), complessivamente l’ottavo ko nelle 16 partite dal suo ritorno. Un ruolino di marcia negativo, abbassando notevolmente la media punti di Garcia, ma che diventa addirittura disastroso analizzando anche ioffensivi: la media gol è più che dimezzata ed a Milano arriva la quinta gara di fila senza gol:negativi che si ritrovano soltanto andando indietro nel tempo fino al 1979., troppo poco dal punti di vista offensivo Qualche occasione non è mancata per pareggiare, ma ...