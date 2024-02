Napoli | fiducia a Mazzarri dopo il Milan ma l'esonero è dietro l'angolo | due date decisive

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Così non va. È quello che avrà pensato De Laurentiis e che stanno pensando un po' tutti i tifosi dell'ennesimo...

Così non va. È quello che avrà pensato De Laurentiis e che stanno pensando un po' tutti i tifosi del Napoli dopo l'ennesimo passo falso. Non solo da ieri ma da ormai qualche mese. L'effetto Mazzarri n ...Intervenuto dopo il successo contro il Napoli di ieri, il centrocampista del Milan Yacine Adli ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportMediaset ..."Questa squadra ha calciatori di talento e possiamo crescere come risultati riuscendo a gestire anche i momenti meno brillanti che possono capitare nell'arco della stagione" ...