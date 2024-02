Napoli | caos tattico e crisi in trasferta | la zona Champions è sempre più lontana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – Il posticipo della domenica sera a San Siro metteva di fronte le ultime due squadre ad aver vinto il campionato, nonché le deluse della stagione in corso per una lotta scudetto abbandonata troppo in fretta. Questa sorta di derby viene vinto dalla formazione attualmente più in salute, che almeno sta per centrare l'obiettivo minimo fissato da tutte le grandi della Serie A, il pass per la prossimaLeague: il Milan festeggia grazie a Theo Hernandez e ipoteca la partecipazione alla prossima competizione continentale più prestigiosa,più una chimera per unsenza più certezze. Il valzer dei moduli Della panchina e delle macerie lasciate, suo malgrado, da Luciano Spalletti si è detto tanto, se non tutto. A dispetto delle parole di Aurelio De Laurentiis, che appena può non ...