Napoli ancora senza gol in trasferta | c’è un dato spaventoso

Milan e Napoli scenderanno in campo alle ore 20.45 domenica 11 febbraio. Le due squadre arrivano al big match in una buona condizione, con ... (dailynews24)

Milan e Napoli scenderanno in campo alle ore 20.45 domenica 11 febbraio. Le due squadre arrivano al big match in una buona condizione, con ... (dailynews24)

Il Napoli ha perso ancora . È a sette punti dal quarto posto. Mazzarri ha sette punti in meno rispetto a Garcia . Questo dice Milan- Napoli 1-0. Come ... (ilnapolista)

Ultime notizie. "Milan-Napoli, no alla tessera si al passaporto", e poi "Com'è andato il viaggio Coda in Frontiera", e ancora: "Il Napoletano perde il dito ma non il vizio". Una serie di striscioni ...Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, non ha convinto con le sue scelte nel match perso dagli azzurri per 1-0 contro il Milan. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali: La Gazzetta dello Sp ...Tiago Djalo e Carlos Alcaraz erano due della miriade di nomi seguiti da Cristiano Giuntoli a Napoli. Non è un mistero, infatti, che il Football Director bianconero abbia lavorato su ...