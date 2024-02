Napoli | 15enne di Arzano alla guida di un’auto da 180 cavalli | insieme a lui anche 4 amici

(Adnkronos) – Ricoverata in codice rosso una 15enne caduta oggi, 9 febbraio, dal balcone di casa a Torre Annunziata , in provincia di Napoli . I ... (periodicodaily)

La ragazza ricoverata in codice rosso con ferite alla testa Ricoverata in codice rosso una 15enne caduta oggi, 9 febbraio, dal balcone di casa a ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Ricoverata in codice rosso una 15enne caduta oggi, 9 febbraio, dal balcone di casa a Torre Annunziata , in provincia di Napoli . I ... ()

Ai carabinieri che li hanno fermati hanno detto che stavano facendo un giro «per godersi la serata». Nulla di anomalo per dei ragazzi a spasso il sabato sera se non fosse che alla ...Il gruppo di adolescenti di Arzano ha preso l’auto del padre di uno di loro per passare dai quartieri della movida partenopea ...I carabinieri della compagnia Napoli Centro erano impegnati in una serie di controlli di routine della movida partenopea quando hanno fermato una 500 Abarth da 180 cavalli, proprio nel centro storico.