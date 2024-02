Muriel lascia Bergamo e vola negli Stati Uniti | è partito in direzione Florida

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Luise l’Atalanta si separano dopo cinque anni insieme. L’attaccante colombiano ènella giornata di lunedì 12 febbraio, con un voloda Malpensa, alla volta deglidove diventerà un nuovo giocatore degli Orlando City. Una volta approdato in, il classe 1991 verrà presentato nei prossimi giorni e, di conseguenza, non presenzierà ad Atalanta-Sassuolo (in programma sabato 17 febbraio) per ricevere il saluto finale da parte del popolo nerazzurro. Come riferito da Sky,tornerà comunque anelle prossime settimane proprio per ricevere il doveroso congedo da parte di quelli che per cinque anni sonoi suoi tifosi. L’ex numero 9 nerazzurro, dunque, saluta l’Italia e la Dea, con la ...