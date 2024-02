Muore a un evento Anpi l' avvocato Siniscalchi | legale di Maradona Aveva 92 anni

Nelle scorse ore si è spento prematuramente il 51enne Massimo Masucci. Appresa la ferale notizia, sono stati tantissimi, numerosi i messaggi di addio e cordoglio. L’uomo lascia i familiari e tanti ...L’incidente è avvenuto durante una partita giocata in Indonesia, è la seconda volta che capita un evento del genere nel giro di pochi mesi ...L'incidente avvenuto ad Aprilia. L'uomo non ce l'ha fatta per i gravi traumi riportati ed è morto durante il ricovero al Goretti. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica ...