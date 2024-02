Muore a 92 l’avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi | principe del Foro napoletano

Tragedia all’ospedale di Civitanova Marche, dove un neonato è morto pochi minuti dopo il parto. La madre, 36 anni, è stata ricoverata all’inizio del travaglio e poiché la situazione era in stallo, il ...Fulmini (AnsaFoto) – Calciomercato.it La vittima è Septian Raharja, 30 anni. L’episodio si è verificato nello stadio Siliwangi nella città di Bandung, nella regione dell’isola di Giava, in Indonesia.Salento, tragedia all'uscita da scuola: 13enne cade dalla sedia a rotelle e muore dopo cinque giorni di agonia in ospedale ...