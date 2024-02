Multato 202 volte e nessuno ha voluto aiutarmi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pesaro, 13 febbraio 2024 – Seimila euro da pagare per 202 multe per ingresso in Ztl senza permesso: è l’incredibile storia di Mauro Bigini, artigiano di Petriano giunto alla disperazione perché per una incomprensione con Pesaro Parcheggi si è visto recapitare a casa oltre duecento verbali per circa ventimila euro, poi ridotti dal giudice di pace a seimila. A dicembre, sulle nostre pagine Bigini aveva lanciato un appello al sindaco Matteo Ricci, chiedendogli di essere ricevuto per esporgli l’assurda situazione. Tuttavia, nessuna risposta è arrivata dal primo cittadino, e l’uomo ha dovuto iniziare a pagare. Bigini, qual è la sua situazione? "Che io mi sento derubato, per non dire altro. È possibile che un cittadino onesto e in buona fede, per una anomalia riconosciuta dalla stessa Pesaro Parcheggi, debba pagare seimila euro? Vi sembra una pena proporzionata all’infrazione? Per il ...