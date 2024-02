Mourinho sta imparando il tedesco | è in lizza per sostituire Tuchel al Bayern Bild

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) El Mundo deportivo riporta una notizia dellail quotidiano. Scrive il quotidiano spagnolo che stanno impazzando i rumors dopo la clamorosa e pesante sconfitta dei bavaresi per 3-0 nella sfida scudetto contro il Bayer Leverkusen. La posizione di Thomasè in discussione dalla fine di gennaio, dopo la sconfitta in casa del Werder Brema (0-1), e lo schiaffo ricevuto a Leverkusen ha scatenato critiche sul suo approccio e sulle sue decisioni durante la partita alla vigilia della sfida di Champions contro la Lazio (mercoledì l’andata a Roma). In questo contesto, il quotidianorivela che Joséè una delle opzioni prese in considerazione dal consiglio delper la prossima stagione severrà sollevato dal suo incarico in base ai ...