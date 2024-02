MotoGP | svelata la nuova KTM di Binder e Miller

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024)laKtm RC-16 con cui la scuderia austriaca correrà nel Mondiale 2024 della. Confermata in sella la coppia formata da Jacke Brad, che proverà a contrastare il dominio Ducati. Nei test di Sepang non è andata come sperato, con il settimo posto finale die il 14esimo diche non rispecchiano le ambizioni: l’obiettivo è quello di fare meglio del 2023, dove ha chiuso al secondo posto nel Mondiale Costruttori e al quarto nei piloti con. Il team manager Francesco Guidotti ha spiegato le ambizioni: “Siamo reduci da un 2023 molto soddisfacente e in cui siamo cresciuti parecchio: siamo abbastanza contenti di come moto e piloti sono migliorati e nel 2024 dobbiamo portare avanti il percorso di crescita ...