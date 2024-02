MotoGP | Maverick Vinales | “Cerco di diventare tutt’uno con la moto”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Continua il momento di difficoltà vissuto dacon la sua Aprilia. Durante i testi di Sepang infatti non è riuscito a provare le sensazioni che si aspettava con lae la situazione inizia a farsi complessa, anche perché l’avvio della stagione si avvicina ormai a grandi passi. Non ha smesso però di essere fiducioso, dando la priorità ad altre componenti più tecniche in modo da essere costante all’interno dell’annata. Al termine delle prove ha poi parlato alla stampa presente per commentarle e descrivere cosa non sia andato. Ecco quali sono state le sue parole.: “Non credo sia ancora il momento di fare un time attack” Crediti foto:FacebookQueste dunque le parole del pilota dell’Aprilia riprese da ...

L' a.d. di Noale: "La moto è cresciuta, abbiamo lavorato per migliorare sulle piste tortuose: saremo in mischia con la Ducati e con Marquez. Sarà una stagione frenetica tra mercato e la novità america ..."Con Alex mi sono trovato molto bene. In pratica ho parlato e avuto più contatti con lui in un test che con Morbidelli in quattro anni. Questo è quello che penso e questa è la realtà", ha ammesso ...L ’abbiamo già detto: Jack Miller si gioca con Maverick Vinales e Alex Rins un record particolare della MotoGP. Ma probabilmente non è questo il suo obiettivo principale per la stagione 2024. Queste ...