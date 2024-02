MotoGP | la KTM non si nasconde più | “Vogliamo vincere il titolo iridato e siamo pronti per farlo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Oggi ha ufficialmente preso il via la stagione 2024 della KTM. Il team austriaco, dopo diversi anni di apprendistato in, ha iniziato a fare vedere il proprio potenziale con un 2023 nel quale sono arrivati due successi nelle gare sprint con Brad Binder e la sensazione di una crescita evidente. Da ora in avanti, quindi, non si scherzerà più e l’asticella degli obiettivi, gioco forza, si dovrà alzare. In occasione della presentazione della nuova moto, la KTM RC16, che sarà tra le mani anche di Pedro Acosta e Augusto Fernandez del team Gas Gas, sono arrivate dichiarazioni importanti da parte della scuderia di Mattighofen. In primis da Pit Beirer, direttore motorsport della Casa austriaca. Un messaggio chiaro, all’interno e all’esterno: “Il nostro grande obiettivo, grande sogno, è spingere peril campionato del mondo e sento che nel 2024 ...