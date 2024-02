Motociclismo | nessuno come l’Italia | record di punti storico sommando tutti i Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilinternazionale sta vedendo nuovamentenei piani alti. Francesco Bagnaia ha vinto gli ultimi duecon la Ducati, riportando il titolo mondiale nel Bel Paese dal 2009, ma di fianco ci sono Andrea Verona nell’Enduro e Andrea Adamo nel cross a tenere alto il vessillo tricolore. Ridando lustro a un movimento che, da quando sono nate le corse in moto, è sempre stato protagonista assoluto. Lo dimostra una statistica pubblicata dalla Federazione Internazionale di, che ha conteggiatoconquistati nella storia dei vari campionati e nelle Coppe del Mondo e li ha suddivisi per Nazione: in 110 anniè in testa con 304.982, avanti alla Francia (278.144), alla Gran Bretagna (237.740) e alla ...