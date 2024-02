Morto Kiptum | record mondiale maratona

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 9.15 Il detentore deldi,Kelvin,e il suo allenatore Gervais Hakizimana sono morti in un incidente stradale domenica in Kenya. Il 24enne, che aveva vinto ladi Londra ad aprile prima di stabilire ila Chicago in ottobre con 2:00:35, ha perso il controllo della sua auto mentre guidava a Kaptagat, nel sud-ovest del Paese. "Sportivo straordinario, ha lasciato un segno nel mondo",dice il presidente keniano,Ruto."La nostra nazione perde un vero eroe", scrive il premier Odinga.

