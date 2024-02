Morto Kelvin Kiptum | il re della maratona ucciso in un incidente stradale

Kelvin Kiptum è morto in un terribile incidente stradale in Kenya. Un giornalista africano ha condiviso le foto della vettura distrutta su cui ... (fanpage)

Telegram – Il mondo dell’atletica è in lutto per la tragica scomparsa di Kelvin Kiptum, il 24enne keniano detentore del record mondiale di maratona. Kiptum è morto la notte scorsa in un incidente stra ...L'atleta keniano Kelvin Kiptum, 24enne, detentore del record mondiale di maratona, è morto ieri notte in un incidente stradale ...Aveva 24 anni, deceduto anche l’allenatore: a ottobre aveva stabilito il record mondiale e si era porto l’obiettivo di infrangere il muro delle due ore ...