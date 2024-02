Morti in un terribile incidente per colpa della segnaletica “usurata” | Jessica nascondeva un dolce segreto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tre vite distrutte in una manciata di secondi. Un segnale stradale girato nella direzione sbagliata, e la vita di due giovani futuri genitori, Josh e, è finita a causa di una ridosso di un incrocio pericoloso. Il personal trainer Josh Alexander, 21 anni, ePoole, 18 anni, sono rimasti uccisi nell’all’incrocio tra Plurenden Road e Bethersden Road a Woodchurch, vicino ad Ashford nel Regno Unito. La giovane era incinta di poche settimane. La tragedia si è consumata a giugno dello scorso anno ma solo in questi giorni sono emersi indizi evidenti che chiariscono la dinamica dello schianto.Leggi anche: 13enne cade dalla sedia a rotelle fuori da scuola: morto dopo 5 giorni in ospedale Il post per annunciare la gravidanza diLa ...