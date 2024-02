Morbillo e streptococco | casi in aumento | l’allert degli esperti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) –die diinin Italia e in Europa. Ma anche se non c'è una vera e propria emergenza, gliinvitano alla cautela fornendo indicazioni e consigli. In particolare Martino Barretta, responsabile Vaccini e immunizzazioni della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), all'Adnkronos Salute spiega che "c'è una recrudescenza di