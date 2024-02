Morata | infortunio al ginocchio | l’esito degli esami prima dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Come più volte anticipato,ieri ha accusato unalin Siviglia-Atlético Madrid. A otto giorni dalla partita di andataottavi di Champions League contro l’Inter l’attaccante ex Juventus ha svolto gli: questo. IL COMUNICATO – “Alvaroha dovuto essere sostituito nella parte finale del primo tempo della partita giocata ieri contro il Siviglia. Stamattina, ha effettuato una risonanza per conoscere il tipo di lesione. Il responso dello staff medico indica che soffre una contusione ossea e una distorsione del legamento laterale interno deldestro. Dovrà essere rivalutato”. Ancora non si parla di tempi di recupero, masembra essere fuori almeno per Inter-Atlético ...