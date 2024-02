Monza | falso cieco alla guida trasporta un finto invalido | 66mila euro di sussidi incassati | arrestati 2 pachistani per truffa aggravata - VIDEO

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Due cittadinisono statiGuardia di Finanza per averinvalidità e aver percepitoper. Stiamo parlando di un 28enne residente a Misinto (), in carcere per essersie aver percepito il reddito di cittadinanza dichiarando di essere in

Due cittadini sono stati arrestati dalla guardia di finanza per aver finto invalidità ed aver percepito sussidi per 66mila euro.LOMBARDIA – Grande truffa ai danni dello Stato in Brianza, a nord di Milano, dove due cittadini sono stati arrestati dalla Guardia di finanza per aver finto invalidità e aver percepito sussidi per una ...LOMBARDIA – Grande truffa ai danni dello Stato in Brianza, a nord di Milano, dove due cittadini sono stati arrestati dalla Guardia di finanza per aver finto invalidità e aver percepito sussidi per una ...