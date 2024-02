Monza | che limite il digiuno di gol Ma la difesa è diventata un bunker

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Aveva chiesto una prestazione solida, al suo, Raffaele Palladino. Talmente solida da essere così organizzata dietro che è mancato il guizzo davanti per vincere la partita. E così, contro un Verona orgoglioso e spregiudicato, nasce il secondo 0-0 consecutivo che vuol dire tante cose: terza partita senza sconfitta, terza partita senza subire gol, 30 punti in campionato che vale ancora il primo posto nella parte destra della graduatoria, uno in più rispetto a un anno fa a questo punto della stagione. Con il tecnico brianzolo, le sorprese non mancano: davanti sceglie Colombo e non Djuric, dietro perde D’Ambrosio per un attacco febbrile e preferisce Andrea Carboni a Caldirola, un po’ affaticato. Manca anche Ciurria per un fastidio al ginocchio: spazio all’esordio dall’inizio per Zerbin. Le scelte pagano: del muro dietro è Carboni che interviene bene in un ...