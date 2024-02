Monkey Man | Dev Patel nel trailer del suo primo film da regista

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Devesordia alla regia con ilMan, un revenge movie prodotto da Jordan Peele e che ricalca molto sequenze d’azione e lo stile di John Wick. Il giovane attore, oltre a essere il protagonista, è anche co autore e co sceneggiatore. La trama delruota attorno alla ricerca di vendetta di un uomo che vede sua madre uccisa da un gruppo di criminali quando era piccolo. Dopo aver passato tutta la sua vita a combattere in un club indiano, si metterà alla ricerca di coloro che gli hanno rovinato la vita e tenterà di vendicare non solo il genitore deceduto, ma anche tutti coloro che vengono vessati in India dalle caste. Keanu Reeves in John Wick, fonte: M2 PicturesIldiè ispirato alla leggenda di Hanuman, un uomo scimmia che ispira forza e coraggio nelle ...