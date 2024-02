Mondiali nuoto Doha 2024 | il programma di domani Orari 13 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Iniziata l’ultima settimana deidegli sport acquatici a. Siamo ormai in dirittura d’arrivo, esarà il dodicesimo giorno di competizione, train corsia e palla. Terzo giorno di gare alla Aspire Dome di; solo quattro le gare previste in mattinata, con l’Italia che inizia a sparare alcune delle sue migliori cartucce. Nicolò Martinenghi sarà con Simone Cerasuolo nei 50 rana, mentre Alberto Razzetti sarà impegnato nei 200 farfalla assieme a Federico Burdisso. Torna in acqua anche Gregorio Paltrinieri, assieme a Luca De Tullio negli 800 metri. Spazio anche per l’Italia nella palla: dopo il successo di domenica contro gli Stati Uniti che è valso il pass olimpico, la squadra di Sandro Campagna affronta la Grecia per un posto in ...