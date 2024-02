Mondiali nuoto Doha 2024 | il programma del 13 febbraio e dove vedere le gare in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12– Dodicesima giornata diche si avvicina, ormai siamo in dirittura d'arrivo di questi bellissimidi, nella cornice diin Qatar. Martedì 13in corsia, pallamaschile e tuffi da grandi altezze ci terranno compagnia dalle sette del mattino fino al tardo pomeriggio.ricchissimo che si aprirà con la pallamaschile alle 7 con la finale per il quindicesimo posto tra Sudafrica e Kazakistan, ma tempo mezz'ora che vedremo i primi italiani in vasca con le batterie dei 50 ranasaranno presenti i nostri Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo che si giocheranno un posto per ...