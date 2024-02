Mondiali nuoto 2024 | Martinenghi d’argento nei 100 rana

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'oro va allo statunitense Nic Fink Nicolòvince la medaglia d'argento nei 100ai campionati del mondo di Doha. Il lombardo tocca in 58"84 alle spalle dello statunitense Nic Fink, vincitore in 58"57. Bronzo al britannico Adam Peaty (59"10). Per l'azzurro è il terzo podio consecutivo in questa distanza ai

Terza medaglia nelle ultime tre edizioni dei Mondiali di Nuoto in vasca lunga. E’ questo il bilancio per Nicolò Martinenghi che ha così arricchito ... (oasport)

Doha, 12 feb. - (Adnkronos) - Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento nei 100 rana ai campionati del mondo di Doha. Il lombardo tocca in 58"84 alle spalle dello statunitense Nic Fink, vincitore ...A Doha l’azzurro si piazza subito dopo l’americano Nic Fink: “Ho vissuto un anno difficile, o ra è un nuovo inizio” ...Una finale, un argento per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corsia di Doha. Nicolò Martinenghi sale per la terza volta consecutiva sul podio iridato dei 100 rana: per lui il secondo posto alle spalle ...