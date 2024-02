Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara il 13 febbraio e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)(Qatar), 12– Ididanno il benvenuto ai tuffi grandi altezze, che si uniscono al già ricco menù previsto fino al 18: per l'Italia, che grazie all'argento conquistato da Nicolò Martinenghi nei 100 rana ha portato a 8 il conteggio totale degli allori, saranno di scena con i preliminari previsti nel mattino Elisa Cosetti per l'ambito femminile dai 20 metri e Davide Baraldi e Andrea Barnabà per l'ambito maschile dai 27 metri. Sempre al mattino, passando alin vasca, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo proveranno a conquistare la semifinale nei 50 rana uomini, nel caso prevista già nel pomeriggio: discorso analogo per Giulia D'Innocenzo nei 200 stile libero donne e per Alberto ...