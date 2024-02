Mondiali di nuoto 2024 | Martinenghi “grinta” d’argento nei 100 rana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Doha (Qatar), 12 febbraio– Parla di un “nuovo inizio”, ma per Nicolòè soprattutto un risultato storico la medaglia d'argento nei 100conquistata aididi Doha. L'oro è andato allo statunitense Nic Fink, medaglia di bronzo per il britannico Adam Peaty. "E' stata una gara molto st. A parte Nic (Fink, ndr) che l'ho visto volare nel primo 50, tutti siamo stati un po' lenti. Questo dimostra che ogni gara è a sè e che è importante esserci al momento giusto – commentaai microfoni di Rai Sport dopo la gara -. Ho dimostrato più volte che quando c'è da tirare fuori la, ce la metto tutta. Per me questo argento è un motivo d'orgoglio personale, ho vissuto un anno difficile e ora è un nuovo inizio, ...