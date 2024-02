Modena | lo scontro tra la preside dell’Ites Jacopo Barozzi e lo studente sospeso dopo un’intervista passa alle vie legali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Il caso del ragazzo didodici giorni per aver rilasciatocome rappresentante d’istituto è indicativo di un clima che negli ultimi mesi si respira all’interno delle nostre scuole. Con questo governo si sono intensificati i provvedimenti di censura e di controllo nei nostri confronti e verso le tematiche che solleviamo con le nostre proteste”. A prendere la parola in difesa di Damiano Cassanelli, ragazzo all’ultimo anno dell’indirizzo relazioni internazionali per il marketing all’Itesdi, finito nell’occhio del ciclone con l’accusa da parte dalla dirigente Lorella Marchesini di aver rilasciato “dichiarazioni denigratorie nei confronti dell’istituzione e dell’intera comunità scolastica”, è Paolo Notarnicola, il coordinatore nazionale ...