Mixology dedicato al Festival di Sanremo | la drinklist dei presentatori

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un panel di esperti bartender ha creato “Aristory”, la primaper celebrare con lai 10 conduttori che hanno segnato la kermesse Così come artisti e canzoni restano nella storia della musica italiana, anche i conduttori deldisegnano ogni edizione con il loro inconfondibile stile e il loro unico carisma: da Mike Bongiorno a Fabio Fazio, passando per Raffaella Carrà, Pippo Baudo e Paolo Bonolis. Con la loro professionalità e il loro carattere hanno lasciato un’impronta indelebile in tutte le edizioni della più famosa e importante kermesse dedicata alla musica italiana. Capita spesso, infatti, di definire una specifica edizione con il nome del conduttore che l’ha presentata: si tratta di figure iconiche che hanno segnato la storia dello spettacolo e della cultura nazionale e che, ...