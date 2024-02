Miss Italia va a canestro con Varese Alice Sabatini | Mi mancava tanto giocare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La PallaFemminileha accolto una nuova stella nel suo firmamento:, già nota al grande pubblico per aver vinto la 74esima edizione dinel 2015, si unisce alla squadra di Serie B, ritornando così alle competizioni dopo sei anni di pausa. Nata a Orbetello nel 1996 e cresciuta cestisticamente a Santa Marinella,ha una lunga storia con il basket, avendo esordito in Serie A2 e giocato la sua ultima stagione in Serie B nel 2017/18. La sua passione per il basket non è mai sfumata, nonostante il lavoro di modella e le esperienze televisive come inviata per Eurosport. Sabato,ha fatto il suo debutto con la maglia neroargento numero 5 della PallaFemminile ...