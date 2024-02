Misericordia | pre il punto di agevolazione digitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio 2024 – Devi fare lo SPID? O consultare il tuo Fascicolo sanitario online? Sei davanti a un’App che potrebbe esserti utile ma non sai nemmeno installarla? Ti trovi di fronte ad altre pratiche svolgibili al computer e in nessuno di questi casi hai la minima idea di come procedere? Oppure ci hai già provato ma con scarsi risultati e tutto ti pare più difficile di prima? Questa condizione, che può riguardare ancora un po’ tutti ma caratterizza maggiormente le persone in età non propriamente da “nativo” o da “millennial”, richiede un aiuto che è sempre più difficile trovare. Oppure si risolve con il coinvolgimento di familiari e amici più giovani, per i quali può tuttavia trasformarsi in un impiccio e risolversi così in sedute fugaci che al massimo tamponano il problema del momento ma lasciano intatto quello di fondo, rappresentato da una ...