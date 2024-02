Minaccia la mamma della fidanzata | guida senza patente | fuma uno spinello davanti ai carabinieri e li insulta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pubblicato il 12 Febbraio, 2024 Un sabato pomeriggio decisamente movimentato e turbolento per icompagnia di Penne, che sono dovuti intervenire dopo la richiesta di aiuto di una donna residente a Rosciano, in provincia di Pescara, seriamente preoccupata delle minacce ricevute dal fidanzato 19ennefiglia minorenne. Le minacce del ragazzo Secondo quanto riferito dalla donna, contraria a quella relazione, il ragazzo avevato che si sarebbe presentato da lì a poco nella sua abitazione per portare via la figlia. I militari si sono quindi messi sulle tracce del ragazzo, individuato effettivamente proprio in prossimitàcasafidanzatina. Dopo averlo fermato, hanno scoperto che il giovane stavando pur ...