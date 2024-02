Minacce e stalking a giornalista de il Fatto Quotidiano | arrestato imprenditore

(Di lunedì 12 febbraio 2024)a Vincenzo Iurillo de il. Ilaveva scritto dell’aggressione al Presidente del WWF Terre del Tirrenode il. Oggi gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sorrento hanno eseguito una un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica. A finire agli arresti domiciliari Langellotto Salvatore, in quanto gravemente indiziato del reato di atti persecutori () nei confronti delde Il ...

SANT'AGNELLO - Arrestato questa mattina Langellotto Salvatore, in quanto gravemente indiziato del reato di atti persecutori (stalking) nei confronti del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Vincenzo Iurillo. Dopo un servizio delle Iene, avrebbe pedinato il giornalista del Fatto Quotidiano Vincenzo Iurillo, che avrebbe già minacciato nei mesi precedenti.