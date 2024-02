“Minacce a Iurillo” | arrestato per stalking l’imprenditore che si fece benedire i camion

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Voleva “zittire” o “condizionare” l’attività giornalistica di Vincenzo, “inducendolo ad astenersi” dallo scrivere articoli su di lui perché “suscettibili di compromettere ulteriormente i propri interessi professionali”. Con questa motivazione il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha ordinato l’arresto, ai domiciliari, di Salvatore Langellotto, pluripregiudicato anche per reati di criminalità organizzata, con l’accusa di atti persecutori nei confronti del giornalista, nostro collega. Al termine dell’inchiesta della procura guidata da Nunzio Fragliasso e condotta dalla polizia di Sorrento, il giudice ha stabilito che– giàlo scorso 26 gennaio per altri reati – abbia tenuto una condotta persecutoria finalizzata a intimorirlo. Un vero e proprio ...

Confermata la misura cautelare per Salvatore Langellotto, che avrebbe aggredito un ambientalista che con le sue denunce aveva intralciato gli affari in Penisola Sorrentina ...Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, aveva detto che il pericolo infiltrazioni e corruzioni ad Ischia era elevato e, con precisione balistica, ha firmato il provvedimento a danno della società COST ...Intanto, si apprende che per il giornalista del Fatto quotidiano Vincenzo Iurillo è stata disposta una misura di vigilanza della Polizia di Stato in seguito ad alcune minacce ricevute per essersi ...