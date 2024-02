Mimmo Vessichelli nuovo presidente del Consorzio Asi di Benevento | un ribaltone targato Mastella

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilper l’Area di Sviluppo Industriale (Asi) diha un. E’, attuale sindaco di Paduli e già vicedella società. Esce di scena Luigi Barone, dimissionario.dal 2019, Barone va via dopo aver detto addio anche al movimento politico di Clemente, di cui è stato per anni un fedelissimo. Il passaggio nelle file della Lega, che lo candiderà alle prossime elezioni europee, ha di fatto segnato la fine dell’avventura di Barone alAsi. Da quel momento in poiha mosso le sue pedine, ha fatto sfiduciare il già dimissionariodal consiglio generale e ha messo in atto il ...

