“M’illumino di meno anche in acqua” | al via il progetto AquaPLAN

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pisa, 12 febbraio 2024 – Gestire l’impatto dell’inquinamento luminoso e acustico di laghi, fiumi e mari e difendere la biodiversità dei sistemitici. Sono questi gli obiettivi del nuovoche ha preso il via nel 2024 con un finanziamento europeo di circa 2,6 milioni di euro. Per quattro anni sino al 2027, l’Università di Pisa coordinerà un partenariato internazionale con lo scopo di studiare gli impatti e suggerire soluzioni per mitigare questi tipi di inquinamento. “Negli ultimi decenni sappiamo di più sugli impatti dell’inquinamento luminoso e acustico (Light and Noise Pollution - LNP) sulla biodiversitàtica – spiega Elena Maggi docente di Ecologia al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e coordinatrice del- Tuttavia, non conosciamo ancora bene gli ...