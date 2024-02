Milei senza freni | così lascia di stucco Porro | Chi è il vero nemico | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il presidente argentino in visita in Italia è stato ospite di Nicolache lo ha intervistato per Quarta Repubblica, in onda lunedì 12 febbraio su Rete4. "Filosoficamente sono anarco-capitalista e quindi sento un profondo disprezzo per lo Stato. Ritengo che lo Stato sia il, penso che lo Stato sia un'associazione criminale", ha dichiaratoche con questa affermazione sorprende il conduttore. "Di fatto lo Stato è un'associazione criminale in cui un insieme di politici si mettono d'accordo e decidono di utilizzare il monopolio per rubare le risorse del settore privato, ma di fatto come diceva Oppenheimer, il metodo da usare nel mercato è l'investimento, il commercio e il metodo dello Stato è invece appunto il rubare e quindi lo Stato non è soltanto l'associazione criminale più grande del mondo ma inoltre è il ladrone ...