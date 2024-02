Milei incontra la premier Meloni | poi in tv attacca | “Lo Stato è il nemico” Disgelo con Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio 2024 – Un nuovo patto tra due Paesi che “vantano un profondo legame storico e culturale” per sviluppare “nuovi partenariati in settori chiave come l'energia, le infrastrutture e l’agroalimentare”. Javier, presidente argentino, arriva a Roma per riappacificarsi con, per salutare il presidente Sergio Mattarella ma soprattutto perre Giorgiaa Palazzo Chigi e stringere con lei un nuovo asse di cooperazione economica in un momento in cui l’Argentina vive una profonda crisi che neppure al neo presidente con la motosega appare semplice da gestire e - soprattutto - da risolvere. Italian Prime Minister, Giorgia, as she meets with Argentina President, Javier, at Palazzo Chigi in Rome, 12 February 2024. ...