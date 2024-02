Milei in visita a Roma Chi ha incontrato e cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un’ora di colloquio con Giorgia Meloni, al fine di conoscere personalmente il premier italiano di un Paese non qualsiasi, dal momento che gli argentini di origine italiana rappresentano il primo gruppo etnico del Paese sudamericano con 25 milioni di persone. Intensa la giornatana di Javierche con il premier italiano ha trovato un doppio terreno comune alla voce visione ideologica sull’economia e la situazione globale. Per questa ragione a Baires il prossimo autunno potrebbe esserci ladi Meloni in Argentina, a cuiha riservato parole al miele (“una personalità affascinante”). Qui Chigi “Un incontro positivo – ha osservato Meloni – nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l’energia, le infrastrutture e l’agroalimentare. Italia ...