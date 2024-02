Milei a Roma | un’ora a colloquio col “demonio” Francesco

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Incontro storico, il 12 febbraio in Vaticano, fra papae il presidente del suo paese -l’Argentina – Javier, in carica da pochi mesi. L’ultraliberista inquilino della Casa Rosada non aveva esitato ad attaccare Bergoglio in campagna elettorale arrivando a definirlo un “imbecille” e anzi “ilin Terra”. Insulti volgari e molto pesanti subito ritrattati non appena eletto presidente.ha abbracciato il Papa già domenica 11 febbraio in occasione dell’elevazione agli altari di Maria Antonia di San Giuseppe, detta “Mama Antula”: prima donna argentina a diventare santa. Il 12 febbraio anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni incontreranno Javier. Nelcol Papa, il presidente dell’Argentina ha discusso, fra le altre ...