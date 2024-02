Milano-Sanremo 2024 | si parte da Pavia

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Per la seconda volta volta la Classicissima delle due ruote, giunta alla 115esima edizione, non prenderà il via dal capoluogo lombardo. Sarà, infatti,, il prossimo 16 marzo, ad ospitare lo start della, per poi concludersi, come da tradizione, dopo 288 km, nella città dei Fiori. Scopriamo meglio il percorso.: IL PERCORSO Dopo essersi mosso da, la carovana percorrerà i circa 44 km lungo il fiume Ticino, per poi immettersi nuovamente nel tradizionale tracciato che da 110 anni porta la corsa verso la Liguria, passando da Ovada al Passo del Turchino, prima di intraprendere la strada per Arenzano e costeggiare il mare lungo la Statale Aurelia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei ...