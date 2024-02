Milano-Napoli | Theo stronca sul nascere la rinascita del Napoli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: El Nápoles vio frenada su buena dinámica en San Siro con un solitario gol deHernández en la primera mitad. El capitán rossenori culminó una gran combinación con Rafael Leao para afianzar a los de Pioli en la zona alta de la tabla, mientras el Nápoles se vuelve a hundir en su lucha por entrar en la Champions. –> No fue un mal partido del Nápoles en San Siro, mejor plantado de lo que acostumbra en esta temporada para el olvido. Pero no fue suficiente para superar a un Milan que tampoco fue perfecto, pero sí mucho más solvente para sacar adelante el complicado duelo. De hecho fueron lostanos los que presentaron batalla primero. El cambio de sistema de Mazzarri con 3 centrales da libertada a ‘Kvara‘, el más peligroso de los del Vesubio, entre líneas para aparecer por donde ...

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan soffre ma porta a casa tre punti preziosi superando in casa il Napoli, per 1-0. E’ una rete di Theo Hernandez nel primo tempo a decidere il posticipo della domenica. Gli ...Solo Mazzocchi titolare. Scampoli per Lindstrom e Ngonge. Gli altri sono stati dimenticati da Mazzarri: da Traorè a Cajuste fino a Dondencker ...Nel corso della Partita dei campioni su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha commentato la prova degli azzurri sconfitti a Milano ...